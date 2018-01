Taart voor jubilerende juf Herlinde in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Juf Herlinde Hoeflak en haar groep 5 van CBS Rehoboth in Groot-Ammers werden maandag verrast met taart in de klas.

Juf Herlinde was in september 12,5 jaar werkzaam in het onderwijs, maar toen was ze met zwangerschapsverlof. Nu geeft ze weer les en was het tijd voor een feestje.