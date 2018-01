SCHOONREWOERD • Ondernemer Ad de Jong uit Schoonrewoerd klom in de pen naar aanleiding van het besluit van politiek Vijfheerenlanden om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Hij schreef een ingezonden brief aan Het Kontakt.

"Vorige week heeft politiek Vijfheerenlanden het besluit genomen om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Het grote doel is om het zwerfafval te verminderen. Het lijkt mij dat iedere inwoner dit wil realiseren. Daar heb je geen praatgroep voor nodig. Alleen de weg die de politiek wil gaan is fout. De politiek wil de verantwoordelijkheid hiervoor nog meer bij onder andere supermarkten neerleggen. Ad en Tineke's Dagwinkel, waar ik eigenaar van ben, fungeert nu al als een onbetaalde gemeentewerf. In of bij onze dagwinkel kunt u terecht voor het inleveren van glas, textiel, frituurvet, cartridges, kleine elektrische apparaten, lampen en oud papier. Wij zorgen er dan voor dat alles weer op de plaats terecht komt waar het gerecycled kan worden. Om nog meer in te moeten gaan zamelen lijkt mij niet onze taak. De eerste keer dat de overheid, het glas dat naast de glascontainer terecht komt, op komt ruimen, moet nog komen. Waarom neemt de gemeenteraad zelf niet het initiatief? De gemeente Leerdam is geen lid van 'Supporter van Schoon'. Zij doen ook niet mee aan de Landelijke Opschoondag. Allemaal gemiste kansen. Er is geen enkel initiatief om bewoners te ondersteunen die hun wijk of dorp zwerfafvalvrij proberen te houden. Materialen die hiervoor nodig zijn moeten we zelf aankopen en in mijn geval sponsoren. Zorg voor voldoende materiaal, lesmateriaal, stimuleer dat inwoners supporters van schoon worden, geef voorlichting en stel geld beschikbaar voor goede initiatieven. Landelijke Opschoondag is weer op zaterdag 24 maart. Mijn oproep aan alle gemeenteraadsleden van de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden is: meld je aan op de website www.nederlandschoon.nl als organisator in je eigen wijk of woonplaats. Praten doen we genoeg: nu komt het aan op doen!"