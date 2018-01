Leerdam koopt ABN AMRO-pand

LEERDAM • Het Leerdamse college van B&W heeft ingestemd met de koop van het voormalige ABN AMRO-pand aan de Meent 40-42 in Leerdam. De gemeenten Vianen en Zederik zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de locatie, zij moeten echter nog instemmen met de aankoop.

De afgelopen jaren hebben verschillende partijen interesse getoond in voormalige bankgebouw, maar dit liep uiteindelijk nergens op uit. Gemeente Leerdam heeft het pand nu aangekocht om projectbureau Broekgraaf en het Sociaal Team in te huisvesten. Op termijn zouden andere organisaties verbonden aan de gemeenten in dit pand gehuisvest kunnen worden. Daarnaast is de gemeente met bewoners in gesprek over de ontwikkeling van het Dr. Reilinghplein. Op de lange termijn wil de gemeente deze locatie in lijn met de visie op het plein en de binnenstad ontwikkelen.