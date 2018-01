Kringloopcentrum Graafstroom reikt geld uit aan goede doelen

GOUDRIAAN • Kringloopcentrum Graafstroom heeft onlangs weer 18.000 euro aan goede doelen uitgereikt.

Chirurg Jan Kroeze, de Meerkant in Meerkerk, een werkvakantie in Moldavië, dovenschool in Jordanië, thuisfrontcommissie Lieke en Magno en jongeren van Brandwijk/Ottoland die op werkvakantie gaan ontvingen ieder 3000 euro.