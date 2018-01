Wethouder De Groot opent 'Water in de Waard in Giessenburg

GIESSENBURG • In het cultuur-historisch museum Het Reghthuys in Giessenburg opende afgelopen zaterdag wethouder Jan de Groot van de gemeente Giessenlanden de expositie over de watersnood van 1953: Water in de Waard.

Op deze zeer professionele opgezette expositie zijn veel mooie foto's en films te zien over de rampzalige weken toen de Alblasserwaard geteisterd werd door het verwoestende water. Maar er is ook te zien hoe de vreselijke ramp in Zuidwest Nederland zich heeft voltrokken. Een ramp die meer dan 1800 mensen het leven heeft gekost.

Wethouder Jan de Groot benadrukte in zijn toespraak het grote belang dat nog steeds gewerkt moet worden aan het beveiligen van ons land. Als gevolg van deze ramp is het Deltaplan in werking gesteld. Recentelijk is het project 'Ruimte voor de rivier' een goed voorbeeld hoe er om moet worden omgegaan met de te verwachten hoge waterstanden in de rivieren. Hij complimenteerde het museum met deze bijzondere tentoonstelling en hoopte dat vele ouderen en maar ook jongeren deze expositie zullen bezoeken.

De expositie is te zien tot en met zaterdag 28 april.