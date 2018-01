Nu ook in Lexmond: De Lexmondse Kwis

LEXMOND • Lexmond kon gewoon niet achter blijven. Na Meerkerk en Ameide heeft ook Lexmond op vrijdag 23 februari De Lexmondse Kwis.

De kwis is een titanen strijd om de eretitel van Lexmonds Beste Team en wordt georganiseerd door de Oranjevereniging van Lexmond.

Een team maak je met je vrienden, de buurtvereniging, familie, chauffeurs, voetballers, midgetgolfers, blondjes alike, hoveniers, feestbeesten, stuudjes of wat dan ook. De minimum grootte is vijf personen en dan wordt de kwis best een zware klus. De maximum team grootte is tien personen.

"Wij hopen op 25 teams, zodat we vooraf al de rivaliteit aan de bar en bij de slager kunnen proeven", aldus de organisatoren. Inschrijfgeld per team is 10 euro, te betalen bij het ophalen van het kwisboek.

Op vrijdag 23 februari kan elk team om 18:30 uur het kwisboek ophalen bij de Oranjevereniging in de foyer van Huis het Bosch. Het kwisboek bevat alle informatie over de kwis, maar vooral ook de vragen. Makkelijke en moeilijke. Over blauw bloed, voetbal, Lexmond en wat al niet. Het boek gaat mee terug naar de teamlocatie. Uiterlijk om 23:30 uur leveren de teams het kwisboek ingevuld weer in bij de Oranjevereniging in de foyer. Bij voorkeur met het hele team, zodat de teams samen aan de bar de avond waardig kunnen afsluiten.

Al de ingevulde boeken zijn niet zomaar nagekeken. De uitslag van de Lexmondse Kwis wordt daarom bekendgemaakt op zaterdag 7 april tijdens een extra feest van de Oranjevereniging in Huis Het Bosch. Op het podium staat dan vier uur lang de live cover band Millstreet. Zij hebben de maandag van de afgelopen feestweek tot een echt feest gemaakt en we geven ze graag de mogelijkheid om het op een zaterdag over te doen. Kaarten voor deze avond gaan in februari in de verkoop en kosten 8 euro.

De inschrijving voor De Lexmondse Kwis is al gestart. Aanmelden kan via email naar bestuur@oranjevereniging-lexmond.nl. In de email graag vermelden: voor en achternaam, de naam van het team en het adres van de teamlocatie tijdens de kwis. Voor meer informatie: www.oranjevereniging-lexmond.nl.