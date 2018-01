Bijeenkomsten niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Hoornaar en Bleskensgraaf

HOORNAAR/BLESKENSGRAAF • In gemeente Giessenlanden en Molenwaard wonen veel mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, hartstilstand, hersenvliesontsteking, trauma of hersentumor. In de directe omgeving zijn er weinig activiteiten voor hen. Daarom neemt Lies Bonsang, zelf getroffen door NAH, het initiatief daar iets aan te veranderen.

Om een goed beeld te krijgen van de vragen van mensen met NAH en hun omgeving, organiseert de gemeente samen met Lies Bonsang van Stichting Hersenletsel en MEE Plus twee bijeenkomsten waar bezoekers kunnen laten weten wat ze graag willen. Wil men andere getroffenen of hun familieleden ontmoeten? Is er behoefte aan kennis over NAH? Of misschien heeft men meer aan geschikte dagbesteding, mogelijkheden om te werken of vervangende zorg.

De beide bijeenkomsten vormen de basis van de plannen voor de komende jaren. Wie niet aanwezig kan zijn, maar wel een mening wil laten weten, kan een mail sturen of bellen. Dan wordt een persoonlijk gesprek ingepland.

De eerste bijeenkomst is op woensdag 14 februari van 19.00 tot 21.30 uur in De Zes Molens aan de De zes Molens 2 in Hoornaar. De tweede bijeenkomst is op dinsdagochtend 20 februari van 09.30 tot 12.00 uur in De Spil aan de Willem van den Heerik 1 in Bleskensgraaf. Tijdens de bijeenkomst gaan de bezoekers na een gezamenlijke opening uiteen in kleine groepjes. Mensen met NAH, hun familieleden, belangstellenden en professionals zijn van harte welkom.

In verband met de planning heeft het de voorkeur dat men zich aanmeldt. Graag uiterlijk één week voor de bijeenkomst. Dat kan bij hersenletselzhz@gmail.com of via 06-15091924 (Lies Bonsang).