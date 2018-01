In M A S A I vertelt de Nederlands-Tanzaniaanse klassieke muziek-theatermaakster Nienke Nasserian Nillesen over haar familie in Tanzania. Over haar band met haar vader, stamhoofd van de Masai, en haar 32 broertjes en zusjes. Persoonlijke verhalen wisselt zij af met klassieke aria's en Afrikaanse liederen. Een reis naar Tanzania, een verhaal over familie, gemis, communicatie en het allesomvattende thema: cultuurverschil.

In deze indrukwekkende voorstelling toont Nienke de vele grappige en ontroerende situaties die door verschil in afkomst kunnen ontstaan. Nienke: Ondanks dat ik met een groot deel van mijn familie lastig kan communiceren vanwege de taalbarrière, voel ik door te dansen, zingen en springen een grote connectie.

Een bijzondere voorstelling waarover u nog lang zult napraten.

De voorstelling in theater Peeriscoop vindt plaats op zondag 4 februari en begint om 16:00 uur. Onze foyer zal één uur voor aanvang van de voorstelling geopend zijn. Na afloop van de voorstellingen zorgen we voor lekkere hapjes. De entreeprijs voor deze voorstelling bedraagt € 12,50 inclusief een gratis consumptie. Reserveren via: www.peeriscoop.nl of 0183-690022

Om kaarten te winnen kunt u tot 25 januari bellen met 0909-5010581 en kiezen voor 5.