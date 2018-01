ChristenUnie Vijfheerenlanden: steun Statiegeldalliantie in strijd tegen zwerfafval

VIJFHEERENLANDEN • Met uitzondering van de VVD steunden deze week alle partijen van Vianen, Zederik en Leerdam een motie van de ChristenUnie om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

'Zwerfafval is een hardnekkig probleem en dit vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Vianen, Zederik en Leerdam, maar landelijk en zelfs wereldwijd', stelde de ChristenUnie in de motie. 'PET flessen en blikjes maken een substantieel deel uit van dit zwerfafval.'

Om dit probleem aan te pakken is op 25 november een Statiegeldalliantie gestart, waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld. ChristenUnie in de Vijfheerenlanden sprak in de motie de wens uit dat de colleges van Vianen, Zederik en Leerdam zich bij deze Statiegeldalliantie aansluiten.

Samen

Tirtsa Kamstra, ChristenUnie-raadslid in Vianen diende deze motie, mede namens D66, in tijdens het Vijfheerenlanden beraad op 17 januari: "Er hebben zich al 29 gemeenten bij dit initiatief aangesloten en dit worden er alleen maar meer. Samen kunnen we de handen ineen slaan en zwerfafval tegengaan. Wij verzoeken gezamenlijke colleges namens de drie gemeenten steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie."

De oproep om steun voor de Statiegeldalliantie in de strijd tegen zwerfafval kon op brede instemming rekenen van de andere partijen, met uitzondering van de VVD. Kamstra: "Wij zijn blij met de brede steun. Een gezonde leefomgeving is van belang voor iedereen. Daarom is dit een belangrijk signaal."