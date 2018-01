Vijf amateurexposities in de regio

REGIO • Op vijf plaatsen in vier dorpen in de Alblasserwaard zijn de komende weken exposities te zien van amateurkunstenaars uit de regio.

De vijf locaties bevinden zich in Streefkerk (twee locaties), Nieuw-Lekkerland, Ottoland en Bleskensgraaf. De exposities zijn ingericht door Goed Gezien – Goed Bekeken, vereniging voor amateurkunst.



Anja Hollaar

Anja Hollaar uit Hardinxveld-Giessendam exposeert tot half april in 't Waellant aan de Ooievaar 10 in Nieuw-Lekkerland met haar aquarellen en olieverfschilderijen.



Adri Stam

Adri Stam exposeert tot half april in woon- en zorgcentrum Graafzicht aan de Burg. Dekkingstraat 1 te Bleskensgraaf. Hij heeft een liefde voor de Biesbosch en dat is in zijn kunst terug te zien.



Magriet van Iperen

Magriet van Iperen exposeert tot half april impressionistische schilderijen in de Strevenaer in Streefkerk. Haar voorkeur gaat uit naar acryl, ook wel olieverf en aquarel. De onderwerpen zijn heel divers. Bezoek van deze expositie wordt in overleg gedaan.



Coby de Booij

Coby de Booij exposeert tot half april in de Schaapskooi aan de A89 in Ottoland met haar aquarelschilderijen.



Adriaan Versteeg

Adriaan Versteeg heeft tot half maart schilderijen van landschappen en jaargetijden mogen onderbrengen in molen De Liefde aan de Nieuwe Veer 42 in Streefkerk.



Voor meer informatie: www.goedgezien-goedbekeken.nl.