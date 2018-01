Statushouders in Alblasserwaard vinden moeilijk werk

ALBLASSERWAARD • Statushouders in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden hebben grote moeite met het vinden van werk. Van de 216 statushouders die in 2016 en 2017 een uitkering ontvingen, vond nog geen 35 procent een baan.

De arbeidscoaches van VluchtelingenWerk hopen dat meer ondernemers in de regio vluchtelingen een kans willen geven op de arbeidsmarkt.

Koudwatervrees

Arbeidscoach Janine Bijlsma: "Er is koudwatervrees bij bedrijven. Ik zou werkgevers willen vragen: probeer het gewoon en je zult zien dat statushouders heel normale, leuke mensen zijn die vaak heel hard willen werken."

Regionale cijfers

Martine Verlek van Vluchtelingenwerk noemt als voorbeeld de gemeente Molenwaard: "In de afgelopen drie jaar zijn er in Molenwaard 140 vergunninghouders komen wonen, minus de mensen die alweer verhuisden. Hiervan zijn vijftig personen boven de 18 jaar." Navraag bij Avres leert dat van die vijftig statushouders 38 mensen een uitkering ontvingen in de afgelopen twee jaar. "In diezelfde periode hebben twaalf statushouders uit Molenwaard betaald werk gevonden óf zijn een opleiding gaan volgen", aldus Arianne Gelderblom van Avres. Van de 216 statushouders in de regio AV die in de afgelopen twee jaar een uitkering ontvingen, begonnen er ongeveer 24 aan een opleiding en 73 vonden een baan.

Verloskundige

Asia Awad uit Syrië (Aleppo) arriveerde in juni 2015 in Nederland. Ze woont sinds twee jaar in Oud-Alblas. "In Syrië was ik verloskundige", vertelt ze. "Ik doe nu vrijwilligerswerk bij oude mensen in de Alblashof. Ik heb nog nooit gesolliciteerd, want mijn Syrische diploma heeft hier de waarde van een mbo-niveau 4. Een verloskundige moet een hbo-diploma hebben."

Werkgevers nodig

Janine: "Het is al heel moeilijk om een meeloopdag te regelen bij een verloskundigenpraktijk. We bekijken nu of ze kansen heeft in de kraamzorg. Het zou al heel leuk zijn als ze een meeloopdag kon doen in de kraam- of gehandicaptenzorg. Je hebt werkgevers nodig die het hen gunnen, zodat ze een plekje krijgen om ervaring op te doen."



Werken en leren

Asia heeft contact gehad met de UAF, een stichting die vluchtelingenstudenten steunt met giften en leningen. Ze zou via de UAF een hbo-opleiding kunnen volgen, maar dit stuit op praktische bezwaren. Asia: "Ik heb vijf kinderen, de twee jongste zijn vijf en zeven. Ik kan niet naar Amsterdam om een opleiding te doen. Ik zoek een combinatie van werken en leren, in Dordrecht of Rotterdam. Een vak in de zorg. Ik wil graag met mensen omgaan."

Inmiddels heeft Asia zich erbij neergelegd dat ze haar oude vak vaarwel moet zeggen. "Geen probleem. Ik wil werken om mijn inkomen te verdienen voor mijn gezin. Ik wil geen uitkering, ik heb altijd gewerkt."

Technische opleiding

Ook de Syrische Mohamad Khir Kabbani (Aleppo) heeft na lang zoeken nog geen betaald werk kunnen vinden. Hij kwam in september 2015 naar Nederland en woont nu in Nieuw-Lekkerland. Hij heeft het diploma van een technische opleiding op zak dat in Nederland gewaardeerd wordt op mbo-niveau 4.



Taal

"Ik wil van alles doen", zegt Mohamad geestdriftig. "Ik ben al meer dan een jaar aan het solliciteren, onder andere bij restaurants en in de techniek. Ik stuur mails, ga naar bedrijven toe, maar krijg steeds afwijzingen. Eigenlijk zonder reden. Van een tegelzetbedrijf kreeg ik de reactie: 'Heel dapper dat je hebt gesolliciteerd, maar je bent nog te kort in Nederland.' Natuurlijk wil ik ook een opleiding volgen als een werkgever dat vraagt. In mei hoop ik staatsexamen te doen voor de Nederlandse taal op B2-niveau." Janine: "Om het verplichte inburgeringsexamen te halen moet je minimaal A2 hebben. Met B2 kun je een hbo-opleiding gaan doen."

Hilton

Mohamad blijft positief. "Ik heb een sollicitatiegesprek gehad bij het Hilton in Amsterdam, voor Hilton Rotterdam. Ze hebben me beloofd dat ze me bellen als ze in Rotterdam een vacature hebben. Ik ben enthousiast, het komt goed", zegt hij vol vertrouwen. "Ik kan kamers opruimen, schoonmaken, klanten ontvangen." Momenteel heeft hij nog één probleem: "Ik moet drie keer per week naar school. Als ik in mei klaar ben, is het makkelijker om te solliciteren."

Ook nu steekt Mohamad de handen uit de mouwen. "Ik werk sinds 2016 in de bibliotheek in Nieuw-Lekkerland, met heel veel plezier. En op basisschool De Wegwijzer. Geweldige juffen en heel erg mooie kinderen hebben ze daar. Ik heb gelukkig heel lieve Nederlanders om me heen."

Schrijnend

Janine is erg te spreken over Asia en Mohamad. "Asia zoekt veel zelf uit en ook Mohamad is onwijs goed bezig. Daarom is het schrijnend om te zien dat het voor hen al heel moeilijk is om voet aan de grond te krijgen op de arbeidsmarkt." Janine hoopt dat werkgevers na lezing van dit artikel zullen reageren en is bereikbaar via: jabijlsma@vluchtelingenwerk.nl.