Inschrijving abonnementen voor glasvezel in Molenwaard van start

MOLENWAARD • Na een intensieve periode van voorbereiding om een zo goed mogelijk aanbod te realiseren, gaat de inschrijvingsperiode voor glasvezel in Molenwaard nu écht van start.

Stichting Glasvezel Molenwaard ondertekende deze week een overeenkomst met de provider Solcon. Het aanbod bestaat uit onder meer Alles in 1 pakketten voor televisie, internet en telefonie, maar ook pakketten voor degenen die alleen internet willen. 'Solcon staat voor veilig en beheersbaar internet', meldt de stichting in een persbericht. 'Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het ISA® Multimediafilter voor veilig internetgebruik, waarbij de abonnee zelf kan bepalen wat kinderen wel of niet te zien krijgen.'

De campagne krijgt het thema 'Nu of nooit glasvezel in Molenwaard!'. Dat 'nu of nooit' is geen loze kreet, aldus voorzitter Rijkus Krabbendam. "Het is echt de laatste kans die we als inwoners van gemeente Molenwaard krijgen om er met elkaar voor te zorgen dat we kunnen beschikken over snelle breedbandverbindingen. Zelfs de meest afgelegen adressen krijgen de mogelijkheid om te beschikken over glasvezel."

"Iedereen moet beseffen dat het voor commerciële partijen niet interessant is en wordt om glasvezel aan te leggen. Het is gewoon niet rendabel. Als Stichting is rentabiliteit niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, dat we de vitaliteit in het gebied waarborgen met een breedbandnetwerk voor iedereen. Wat dat betreft is het een puur sociaal initiatief dat alleen kan slagen als zoveel mogelijk mensen meedoen."

Gebruikszekerheid

Via Glasvezel Molenwaard is een ruim aanbod aan pakketten voor particulieren en zakelijke gebruikers bestelbaar. Voor zakelijke klanten is gebruikszekerheid een belangrijk onderdeel, maar ook bijvoorbeeld extra telefoonlijnen. "Solcon biedt met name voor klein-zakelijke ondernemingen passende pakketten, terwijl provider Bitbunker voor groot-zakelijke ondernemingen uitgebreide pakketten ter beschikking heeft.

"Het grootste nieuws is misschien nog wel, dat Stichting Glasvezel Molenwaard ook zelf als provider op gaat treden met een 'Molenwaard Internet Only' aansluiting voor minder dan 40 euro", vervolgt Rijkus Krabbendam. "Dit is in Nederland nog niet eerder vertoond en daarmee dus een primeur. Zeer binnenkort valt bij ieder huishouden en bedrijf in de gemeente Molenwaard een informatiepakket op de mat met alle informatie om een abonnement weloverwogen af te gaan sluiten."

Meer informatie: www.glasvezelmolenwaard.nl