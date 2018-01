Hemelsbreed Langerak-Nieuwpoort: iets goeds doen in je eigen huiskamer

LANGERAK • Je eigen huiskamer openstellen voor gezelligheid, ontmoeting en verbinding; dat is Hemelsbreed Langerak-Nieuwpoort.

Afghanistan, Birma, Langerak en Nieuwpoort; de wereld komt samen aan de Menno van Coehoornsingel 28 in Langerak. In de huiskamer van de familie Van Andel is het om de week week 'open huis'.

Iets goed doen voor een ander, dat is de drijfveer van Gea van Andel en Karin Schakel. De twee inwoonsters van Langerak bespraken tijdens een wandeltocht hoe ze aan dat uitgangspunt dichtbij huis een invulling konden geven. Het resulteerde in Hemelsbreed Langerak-Nieuwpoort.

Simpelweg de deur openzetten en mensen welkom heten. "Of het niet lastig was dat dat in de privésituatie gebeurde? Nee, helemaal niet", blikt Gea terug. "Wij ervaren dat we ons leven en onze spullen gekregen hebben en dat delen daarbij hoort."

Culturele achtergrond

Het initiatief ging in het voorjaar van 2017 van start. Via via nodigden Gea en Karin gasten uit en inmiddels loopt het min of meer vanzelf. "Iedereen mag komen. We hebben ons daarbij ook gericht op mensen met een andere culturele achtergrond. Hen kost het vaak moeite om contacten te leggen met Nederlanders. We praten met hen zoveel mogelijk Nederlands, omdat dat ongelofelijk helpt bij het spreken van de taal. Dat is zo belangrijk."

Het zorgt voor bijzondere situaties over en weer; zo bleek bij één van de activiteiten, het maken van appelmoes, dat het schillen van appels in andere landen met een grote diversiteit aan technieken wordt gedaan. "En ook de rol van appelmoes bij het eten liep erg uiteen", vult Karin aan. "Van volwaardige maaltijd tot iets wat je erbij doet en in sommige culturen kennen ze het helemaal niet."

Feestdagen

Naast de bijeenkomsten zijn Karin en Gea ook bezig met andere activiteiten onder de paraplu van Hemelsbreed. Zo verzamelden ze spullen om rond de feestdagen pakketten uit te delen. "We hebben heel gekregen en uiteindelijk 35 unieke pakketten gemaakt. Ze werden uitgedeeld om mensen een hart onder de riem te steken."

Maaltijd

Samen eten, dat is de volgende stap die Hemelsbreed Langerak-Nieuwpoort zet. Maandelijks kan iedereen aanschuiven voor een (warme) maaltijd, zelf daarvoor etenswaren meenemen en ze in de keuken bereiden. "Opgeven is niet nodig; we zetten gewoon de deur open. Of er genoeg is voor iedereen? We denken in oplossingen; als er genoeg is voor tien, is er ook genoeg voor vijftien."

Hemelsbreed Langerak-Nieuwpoort loopt al enkele maanden. Gea en Karin kiezen er nu voor om naar buiten te treden. Om Langerakkers en Nieuwpoorters welkom te heten, maar ook om andere streekbewoners te inspireren. "We willen graag laten zien dat iets goed doen niet ingewikkeld hoeft te zijn, dat je dichtbij huis zoveel voor anderen kunt beteken. De tocht van het leven gaat veel gemakkelijker als met anderen mee kunt lopen."

Meer informatie: Facebook, pagina Hemelsbreed Langerak-Nieuwpoort.



Geurt Mouthaan