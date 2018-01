Stilte en concentratie bij dictee Bouwen in Ghana in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Basisschool De Bron in Molenaarsgraaf was dinsdagavond het toneel van het Bouwen in Ghana Dictee.

Inwoners van Molenaarsgraaf en Brandwijk braken zich daar geconcentreerd het hoofd over zinsnedes als 'De twee-eiige zzp'ers kregen na wat gevlei een vipbehandeling door de laatstejaarsstudent, die zich echter had vergaloppeerd aan teveel Afrikaanse aperitiefjes'.

De opbrengst van de actie is bestemd voor de werkvakantie In de zomer van 2018. Een groep jongeren uit Molenaarsgraaf gaat dan voor tweeënhalve week naar Ghana om daar te bouwen aan een school en op te trekken met de bevolking.