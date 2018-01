Oma Buijk ( 80) uit Giessenburg bestuurt even een touringcar

GIESSENBURG • De tachtigjarige Lena Buijk werd zaterdagmiddag voor een etentje naar Plein 2 in Giesenburg gelokt. Tot haar grote verbazing kwam na enige tijd een (les)touringcar van rijschool Wierks aangereden met als passagiers haar kinderen en kleinkinderen.

Deze actie was uitgezet als cadeau voor haar verjaardag door de kleinkinderen omdat oma vaak had aangegeven dat ze graag eens in een touringcar zou willen rijden. De rit verliep soepel van Giessenburg naar Schelluinen waarna ze onder groot applaus de bus weer parkeerde op het parkeerterrein bij Plein 2.



"Ik vond het prachtig", zei ze na afloop. Ook de passagiers keken terug op een mooie rit.