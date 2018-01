Eten bij de inloop in Het Spant in Ameide

AMEIDE • De koffie-inloop in Het Spant bestaat ruim een jaar en begon dit jaar goed. De deelnemers vinden het gezellig en wilden ook weleens samen eten. En dus genoten we afgelopen maandag van een heerlijk buffet. Op verzoek wordt er in 2018 ieder kwartaal met elkaar gegeten.

Inmiddels zijn er bijna 25 mensen die regelmatig naar de inloop komen. Niet iedereen is steeds aanwezig, want soms zijn mensen om allerlei redenen verhinderd. Dat maakt niet uit, iedereen is welkom ook al komt hij of zij maar zo nu en dan eens.



Belangstellenden zijn van harte welkom in Het Spant in Ameide; iedere maandagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur.