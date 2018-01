Wellantcollege de Bossekamp officieel Eco-School

OTTOLAND • Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland mag zich sinds dinsdag officieel Eco-School noemen.

Leerlingen van de school en hun begeleiders werkten de afgelopen 2,5 jaar hard om dit internationale keurmerk van de Verenigde Naties voor duurzame scholen binnen te halen.

Dat werd gevierd met taart, toespraken, het uitreiken van oorkondes en het hijsen van de groene vlag, die hoort bij dit keurmerk. "Ik ben vooral trots op de manier waarop jullie je hiervoor ingezet hebben", zei Hijlke Wijnja, locatiedirecteur van de Ottolandse vestiging van het Wellantcollege, tegen de leerlingen die in de Eco-Schoolwerkgroep zitten.

"Jullie hebben duurzaamheid heel praktisch ingevuld, met onder meer het organiseren van een warme truiendag, het maken van een blikvanger en een insectenhotel en het geven van presentaties in klassen. Daarvoor verdienen jullie een hele grote pluim."

Intentieverklaring

De eerste stap werd gezet op 10 september 2015. Leerlingen van de Bossekamp tekenden toen een intentieverklaring om toe te werken naar het keurmerk Eco-School. Wijnja: "We wisten niet waar we aan begonnen, het was zoeken om de goede weg te vinden. Uiteindelijk zijn we met verschillende thema's aan de slag gegaan. Het groen rond de school, hoe we met afval omgaan, hoe we minder energie kunnen gebruiken; er is zelfs een verkiezing wie de meest energiezuinige docent op school is."

Die aanpak zorgde ervoor dat in 2016 de bronzen vlag kon worden gehesen en in 2017 de zilveren. De 'groene met een gouden randje' hangt nu trots te wapperen voor de school. Dat dit een prestatie is, onderstreepte een vertegenwoordiger van de organisatie Eco-Schools.

"In 2,5 jaar het certificaat halen, dat is heel snel. Andere scholen hebben die tijd nodig om op te starten. Er zijn hier een heleboel kleine stappen gezet. Ik zag bijvoorbeeld cavia's op papiersnippers; zo breng je in de praktijk dat afval een grondstof is en blijft dat niet bij een mooie kreet."

Tesla-truck

Zeker zo belangrijk, zo onderstreepte Hijlke Wijnja: het behalen van de eindstreep is meteen ook het passeren van de startlijn. "Jullie gaan hiermee verder, want over twee jaar is er weer een audit om te kijken of we het keurmerk mogen blijven voeren." Een van de activiteiten is de komst van de Tesla-truck. "Uniek, want daar zijn er nog maar heel weinig van. Eén van de leerlingen heeft dit geregeld. We gaan dan via onder meer een workshop kijken hoe goederenvervoer duurzamer kan."

Geurt Mouthaan