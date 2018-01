Meerkerkse Kwis op 26 januari

MEERKERK • Vrijdag 26 januari is het weer zover. De derde editie van de Meerkerkse Kwis. En het enthousiasme in het dorp is groot inmiddels hebben 58 teams zich opgegeven. De organisatoren kijken weer uit naar een fantastische avond waar het hele dorp in rep en roer is.

Om 18.30 uur kunnen de boeken opgehaald worden in de Linde. Daarna gaan de teams (minimaal 10 personen) aan de slag om binnen vijf uur de honderd (!) diverse vragen te beantwoorden.



Postduiven, encyclopedieën, allesweters, MB's, grijze hersencellen… alles mag gebruikt worden om zoveel mogelijk vragen juist te beantwoorden. Een team kan bestaan uit leden van een Buurtvereniging, sportvereniging, familie, je beste vrienden, buren, enzovoorts.



Opgeven kan via demeerkerksekwis@gmail.com. De teams mogen zelf een teamnaam verzinnen en teamcaptain aanwijzen die het kwisboek komt ophalen en ook weer inlevert. Uiteraard mag iedereen mee inleveren om bij de bar van De Linde nog even na te praten over de antwoorden die ingevuld zijn. Inschrijfkosten per team bedragen 15 euro. Dit moet contant voldaan worden bij het ophalen van het kwisboek.



De prijsuitreiking wordt een waar spektakel. Daarvoor moet zaterdag 17 februari genoteerd worden. Deze feestavond is gratis toegankelijk voor alle deelnemende teams om swingend de winnende teams toe te juichen. Vanaf 21.00 uur is de zaal geopend.