Prachtige taartkunstwerkjes bij Coby's Bakery uit Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Coby Klerk-Janse maakt iedere week een of meerdere taarten, op eigen initiatief of op bestelling. Haar hobby is uitgegroeid tot Coby's Bakery. Ook geeft zij incidenteel workshops taart maken.

Twaalf jaar geleden maakte Coby Klerk (42) haar eerste marsepeinen taart voor een verjaardag van haar oudste dochter. Een soort tulband met in het midden een beeldje van een dolfijn. De rand werd versierd met uitgestoken marsepeinen figuurtjes van kleine dolfijntjes. Na deze feesttaart had ze de smaak te pakken en maakte de een na de andere taart voor mensen uit haar eigen kringetje. Later leverde ze ook taarten op vraag van anderen. Ook geeft ze workshops taart maken of werkt mee aan een kinderfeestje of clubmiddag. Al het taartwerk gebeurt in een gewone combimagnetron in een gewone keuken.



Coby maakt stroopwafeltaarten, tiramisuvlaaien, cakejes, en vooral marsepeinen taarten. De bodem van zo'n marsepeinen taart maakt ze van biscuitdeeg. Tussen de taartlagen komt banketbakkersroom en aardbeienconfiture, maar het kan ook bavarois of slagroom zijn of een andere vulling die ze op internet ontdekt.



Iets nieuws proberen

"Leve google!' zegt ze enthousiast. "Ik kijk veel filmpjes, want ik vind het altijd leuk om wat nieuws uit te proberen. Ik kleur de marsepein meestal zelf, rol het tot een plak en drapeer die om de cake. Soms ontdek ik weleens een scheurtje, maar dat camoufleer ik met een bloemetje of zo. Voor de figuur op de taart print ik een kleurplaat die ik los knip. De onderdelen snij ik dan stuk voor stuk uit de marsepein en leg ze op de taart. Het is zo leuk dat er steeds weer iets unieks onder je handen vandaan komt!"



Soms helpt de hele familie mee. "Zo moest ik een bruidstaart van drie onderdelen vervoeren naar Krimpen aan de Lek, maar het was snikheet weer. Mijn man wist de oplossing. Hij pakt de camping diepvriezer en de camping koelkast en liet deze goed koud worden. Alles paste er precies in, ook kon alles in de kofferbak. Ter plekke kon ik de taart opbouwen in een zaal waar airconditioning was."



Natuurlijk kijkt Coby naar Heel Holland Bakt. "Ik vind het helemaal geweldig! Ook kijk ik af en toe naar Cake Boss. Toch zou ik nooit mee willen doen, want ik zou niet willen presteren onder tijdsdruk. Het is superleuk om taarten te maken en daar moet het ook bij blijven!"