Voorverkoop Termeise film loopt goed

AMEIDE • De voorverkoop voor het filmweekend van de Termeise film De Boer Op loopt bijzonder goed.

Voor de speelfilm is heel veel belangstelling. Er wordt in het dorp al volop over gesproken. De kaarten voor de avonden zijn al weg. Voor de zaterdagmiddag zijn er nog enkele kaartjes verkrijgbaar in de Kadomolen.



De film wordt vertoond in Het Spant te Ameide, op de volgende dagen en tijdstippen:

-vrijdagavond 19 januari 2018, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

-zaterdagmiddag 20 januari 2018, aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur

-zaterdagavond 20 januari 2018, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.



Informatie en trailer zijn te zien op www.termeisefilm.nl.