Try-outs Budo Fabriek in Arkel groot succes

ARKEL • De Budo Fabriek in Arkel heeft vrijdag de tweede try-out gehad. Tijdens deze eerste geslaagde try-out stond de mat al bijna helemaal vol en afgelopen vrijdag was het nog drukker. Dit geeft het team nog meer energie om vrijdag te starten.

Twee maanden geleden hoopte men twaalf mensen op de mat te krijgen. "Wij hadden nooit durven dromen dat er zoveel interesse zou zijn voor de verschillende sporten", laat Danny Rijnhout van de Budo Fabriek weten. "Het is leuk om zoveel positieve berichten van kinderen, ouders en sporters terug te krijgen, daar doen we het voor."



Afgelopen vrijdag werd er gestart met ouder/kind karate, waarbij twaalf kinderen samen met hun ouders aan de slag gingen. Een superleuke les waarin plezier, spelen en samenwerken op de mat centraal stond. Ouders hadden net zoveel plezier als de kinderen. Daarna was het de beurt aan de leeftijdsgroepen 6 tot 8 jaar en 9 tot 14 jaar. Beide groepen zaten helemaal vol. De avond werd afgesloten met Power boxing en circuit training.



Aanstaande vrijdag is de echte start van de sportschool. Aanmelden kan nog steeds via www.budofabriek.nl/opening.