Week van Gebed in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De jaarlijkse Week van Gebed wordt weer gehouden. Ook in Nieuw-Lekkerland zijn er gebedsbijeenkomsten in de week van 21 tot 28 januari.

Het thema van de jaarlijkse gebedsweek, die georganiseerd wordt door MissieNederland en de Raad voor Kerken, is dit jaar 'Recht door zee'. Dit thema is door christenen uit het Caribisch gebied aangereikt, en haakt in op het danklied dat Mozes en zijn zus Mirjam zongen na de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee (Exodus 15:2-21).



In diverse bijeenkomsten, georganiseerd door vijf verschillende kerken in Nieuw-Lekkerland die samenwerken in Keerpunt, wordt het thema uitgewerkt vanuit verschillende invalshoeken.



De bijeenkomsten zijn op:

Maandag 22 januari in de Gereformeerde Ontmoetingskerk

Dinsdag 23 januari in de Hervormde Gemeente Maranatha

Woensdag 24 januari in de Gereformdeerde Kerk Vrijgemaakt, De Hoeksteen

Donderdag 25 januari in de Vrije Baptistengemeente, Maranathakerk

Zaterdag 27 januari in de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg, Rehoboth



Alle bijeenkomsten vangen aan om 19.30 uur.