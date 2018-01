Emoties bij rechtszaak tegen man uit Bleskensgraaf over partij buitenboordmotoren

DORDRECHT/BLESKENSGRAAF • Voor de diefstal van 24 buitenboordmotoren en een aanhanger van Bouwmeester Watersport is tegen een 24-jarige ex-werknemer uit Bleskensgraaf een celstraf van vijf maanden geëist. Tegen een 42-jarige man uit Alblasserdam, die geholpen zou hebben, werd 240 uur werkstraf geëist.

De roof vond al in maart 2011 plaats, op klaarlichte dag en zonder inbraaksporen. De verdenking ging dan ook snel uit naar de werknemer, die een sleutel van de loods zou hebben laten kopiëren.



Ook de Alblasserdammer kwam in beeld, omdat diverse getuigen zijn rode bestelbus die dag hadden gezien.



Belastende verklaring

Beide mannen werden verhoord, maar tot twee keer toe zag het openbaar ministerie af van strafvervolging, wegens gebrek aan bewijzen. Dat veranderde toen drie jaar na de diefstal de ex-vriendin van de 24-jarige verdachte een belastende verklaring aflegde voor hem en voor zijn oudere vriend uit Alblasserdam. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde na lange procedures dat het tweetal vervolgd moest worden.



Bouwmeester Watersport is gevestigd in Hardinxveld-Giessendam, maar aan de Binnendamseweg in Giessenburg heeft het bedrijf een opslagloods. Van de 24 motoren die er in 2011 werd gestolen, zijn er nu nog steeds vijf spoorloos. De andere werden op diverse plaatsen in Nederland teruggevonden en enkele kopers zijn beschuldigd van heling.



50.000 euro schade

Het bedrijf zegt alles bij elkaar bijna 50.000 euro schade te hebben geleden en wil dit op de twee verdachten verhalen. De emotionele schade lijkt ook groot, gezien de verklaring die P. Bouwmeester tijdens de zitting aflegde.



"We hadden die jongen op verzoek van vader in dienst genomen, nadat hij zijn opleiding had verpest. Hij paste aanvankelijk goed in de groep, maar later ging hij rare dingen doen", aldus de directeur, die stelde dat zijn hele gezin kapot was van de diefstal en het geschonden vertrouwen door de medewerker. "Hij ontkende bijvoorbeeld een keer de diefstal van een kratje bier, maar de andere dag kwam hij met een kratje aanzetten en een stuk chocola."



Flink strafblad

De ex-medewerker was niet op de zitting. De rechters vonden het niet nodig om bij zijn advocaat naar de reden van zijn afwezigheid te informeren. De man woonde destijds in Bleskensgraaf en nu in Schiedam. Hij heeft al een flink strafblad. De Alblasserdammer heeft een blanco strafblad en ontkende nadrukkelijk elke betrokkenheid bij de brutale diefstal. Wel vertelde hij dat zijn rode bestelbus die dag enkele uren onbeheerd 'ergens in de Alblasserwaard' heeft gestaan omdat hij pech had gekregen.



Uit onderzoek bleek dat de twee verdachten die dag 18 keer met elkaar hebben gebeld. De Alblasserdammer zei dat dit nu juist over dat pechgeval ging, omdat de auto gerepareerd zou worden in het bedrijf van de vader van verdachte uit Bleskensgraaf. "Ik ben een hardwerkende ondernemer en een betrouwbaar mens. Vraag maar na", zei de emotionele Alblasserdammer.



De rechtbank heeft twee weken de tijd om alle bewijzen en alle ontkenningen tegen elkaar af te wegen. Op 26 januari wordt uitspraak gedaan.