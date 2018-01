Oproep om mee te doen aan tuinvogeltelling

PAPENDRECHT/REGIO • De Natuur- en Vogelwacht doet zaterdag 27 januari mee met de Nationale Tuinvogeltelling.

Voor kinderen (en hun ouders) is er gelegenheid om te komen tellen bij het Streeknatuurcentrum aan de Matenaweg 1 in Papendrecht. In de tuin is een vogelvoederplaats waar pindaslingers, vetbollen, strooivoer en nog meer lekkers voor de vogels is opgehangen of gestrooid. Vanuit de kinderhoek kunnen de tuinvogels gemakkelijk bekeken en geteld worden. Er zijn ook kleurplaten, voedertips en vogelboekjes. Het is de bedoeling dat een teller ongeveer 30 minuten alle vogels in de tuin telt en noteert. Vooraf kan thuis de website www.tuinvogeltelling.nl geraadpleegd worden om alvast wat vogelkennis op te doen.



Omdat het nu voor de 15e keer gedaan wordt, is er voor de kinderen iets extra's. Zij kunnen een dennenappel versieren met vogelpindakaas en strooivoer en mee naar huis nemen om in de eigen tuin op te hangen. Handig als je daarvoor een bakje meebrengt om de dennenappel te kunnen vervoeren.



Voor de vroege vogels worden tussen 08:00 en 11:00 uur vogels gevangen en geringd. De vogels worden gemeten en gewogen, van een ring voorzien en vervolgens weer vrij gelaten. Houd voor deze ringactiviteit wel de website in de gaten, want bij slechte weersomstandigheden gaat het niet door. De tuinvogeltelling wordt in de winter gehouden omdat dan juist de vogels eten en beschutting zoeken in de tuinen. Hoe meer mensen er mee doen, hoe beter. Men kan dus thuis ook mee doen.



Ook belangrijk om het hele jaar door te zorgen voor een tuin waar de vogels graag komen. Dat kan door uw tuin vogelvriendelijk in te richten. Het advies is om te zorgen voor:

- Voedsel: struiken met bessen en planten met veel zaden.

- Veiligheid: struiken waarin vogels kunnen vluchten.

- Voortplanting: nestkasten en plekken waar vogels een nest kunnen bouwen.

- Variatie: hoge en lage beplanting.



In de winter niet te veel afgestorven planten weghalen. Want daarin kunnen insecten zich verschuilen. Die insecten zijn weer belangrijk voor de vogels. Na veertien jaar tuinvogeltelling is de belangrijkste conclusie dat vogels baat hebben bij een vogelvriendelijke tuin.



Alle tellers zijn tussen 10:00 en 16:00 uur van harte welkom of tussen 08:00 en 11:00 uur om de demonstratie vogels ringen te zien. Voor meer informatie: 0184-412618 of www.nvwa.eu.