Fauna vlucht voor het hoge water

REGIO • De hoge waterstanden zijn voor dieren een drama; hun leefgebied is flink gekrompen.

Om de dieren rust te geven, heeft Staatsbosbeheer (SBB) in de regio stukken uiterwaard afgezet met rood lint, met daarbij de mededeling: 'Geen toegang, rustgebied voor het wild vanwege hoog water'.

Koud water

Boswachter Jeroen den Hartog van SBB merkt dat wandelaars en mensen die gewend zijn hun hond uit te laten in de uiterwaarden begrip hebben voor de situatie. "We sluiten droog gebied af voor het publiek, zodat dieren kunnen bijkomen. Als een ree of haas tegen de stroom in door koud water heeft moeten zwemmen, loopt het niet goed af als er een hond op af komt."

Verdinken

Den Hartog vraagt het publiek om de regels te respecteren. "Als een gebied is afgesloten, ga er niet in. Als een beest voor je wegvlucht en geen kant meer op kan, kan hij in een sterke stroming terechtkomen en verdrinken. Of hij wordt op de weg overreden. Dus pas ook op als je langs uiterwaarden en op dijken rijdt. En geniet ook vooral."

Ochtendspits

Ook de politie vroeg weggebruikers via social media om rekening te houden met de dieren die leven langs dijken. Den Hartog: "Als een dier tijdens de ochtendspits de dijk op vlucht, kan het verkeerd aflopen. Ik zag een ree naar de dijk zwemmen op een moment dat er veel verkeer was. Toen hij dichterbij kwam, zwom hij toch weer de andere kant op."

Hazen in bomen

In natuurgebied de Avelingen langs de Merwede bij Hardinxveld zag Den Hartog donderdagochtend 11 januari reeën zwemmen. Ook zag hij hazen die boven in knotwilgen waren geklommen. "Gelukkig zijn er nog genoeg droge plekken waar de dieren naartoe kunnen vluchten. Ook bevers vluchten zodra hun burcht onder water loopt. Muizen en mollen zijn geen goede zwemmers; die zullen het niet allemaal halen."

In de war

En hoe zit het met fazanten? "Fazanten zitten normaal in de grienden, daar foerageren ze. Het zijn bodemvogels, ze leven meer op de grond dan in de lucht en zijn redelijk honkvast. Maar als ze honger krijgen, gaan ze op zoek naar een ander gebied. Ze zijn nu een beetje in de war."

Moestuin

Het is acht jaar geleden dat De Avelingen helemaal onder water stond. "Ik sprak een bewoner van de Rivierdijk. Hij verwees naar 1995, toen kwamen reeën bij hem in de moestuin andijvie eten. Hij heeft het zo gelaten. 'Ik haalde mijn andijvie wel in de supermarkt', zei hij. Overigens hebben we dergelijke waterstanden gemiddeld eens in de vijf jaar."

Langs de Lek

Hebben ook de dieren langs de Lek het moeilijk? "De gevolgen zijn daar minder drastisch. Er is nog voldoende vluchtruimte langs de Lek. En inmiddels zijn de rivieren weer langzaam aan het zakken, sinds donderdag 11 januari."

