Nieuwe bestuursleden voor Molenstichting SIMAV

REGIO • Het bestuur van Molenstichting SIMAV is, na vertrek van twee leden, aangevuld met drie nieuwe bestuursleden.

De beschermers van de molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden verwelkomen deze maand Herman van Santen als secretaris. De gedeelde functie als voorzitter Technische Commissie wordt ingevuld door Juriean Kramer en Wim Meerkerk.



Oud-secretaris Henk Bovekerk en oud-voorzitter Technische Commissie Piet Vergouwe zwaaiden afgelopen december af. De taken van de heer Bovekerk zullen vervuld worden door Herman van Santen. De heer Van Santen is wethouder van gemeente Zederik.



Zowel de heer Kramer als de heer Meerkerk worden door het dagelijks bestuur als zeer geschikt geacht de taken uit te gaan voeren. Beide heren zijn al jaren betrokken bij Molenstichting SIMAV. De heer Kramer is gepensioneerd bouwkundige. De heer Meerkerk is zelfstandig ondernemer en vrijwillig molenaar.



Er is bewust gekozen het bestuur uit te breiden naar in totaal zes personen. Gezien de komende renovaties en de vele onderhoudswerkzaamheden is het werk te omvangrijk voor slechts één 'technisch' bestuurslid.