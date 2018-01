Week van Gebed in kerken langs de Lek

GROOT-AMMERS/LANGERAK • In diverse kerken in Groot-Ammers, Langerak, Nieuwpoort en Waal wordt in de week van zondag 21 januari tot en met zaterdag 27 januari de Week van Gebed gehouden.

Thema is 'Recht door zee'. Dit thema is ontleend aan het danklied van Mozes en Mirjam uit Exodus 15, nadat het volk Israël door de Rode Zee was getrokken. Het gaat over de bevrijding uit de slavernij.



"Ook in de huidige wereld zijn veel volken/mensen nog steeds slaven", redeneren de organisatoren van de Week van Gebed. "Daarom wordt de Week van Gebed gehouden, om biddend, zingend en luisterend naar de goede woorden van God om bevrijding te vragen."



De volgende samenkomsten zijn gepland: zondag 21 januari 20.00 uur in de Baptistengemeente in Sporthal De Reiger in Groot-Ammers, maandag 22 januari om 19.00 uur in de Nederlands Gereformeerde Bethelkerk in Waal, dinsdag 23 januari om 19.00 uur in de Vrijgemaakt Gereformeerde Koningskerk aan de Julianastraat in Langerak, op woensdag 24 januari om 19.00 uur in 't Anker van de Hervormde kerk in Langerak, op donderdag 25 januari om 19.00 uur in het Hervormd Centrum van de Hervormde kerk in Nieuwpoort, op vrijdag 26 januari in de Nederlands Gereformeerde Bethelkerk in Waal en op zaterdag 27 januari om 19.00 uur in 't Anker van de Hervormde kerk in Langerak.