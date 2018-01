Nieuw boek over Watersnood 1953 in de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • De Historische Vereniging presenteert donderdag 1 februari het nieuwe boek 'Watersnood 1953; ramp en realiteit'. Dit gebeurt in De Spil te Bleskensgraaf.

Met vele nooit eerder gepubliceerde foto's uit de Alblasserwaard geeft het boek een unieke weergave van de ramp die Nederland 65 jaar geleden trof. Ook is er aandacht voor de toekomst van de dijkversterking.

De aanvang van de presentatie is 20.00 uur, de deuren gaan een half uur eerder open. Jan Boele houdt een lezing en gaat met name in op de aanleiding tot de ramp en de gevolgen voor Oud-Alblas, Wijngaarden, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Ottoland en Brandwijk. Ook geeft hij een doorkijkje naar de toekomst.

Bestellen

De entree voor niet-leden is 2 euro. Het boek is deze avond te koop voor 10 euro. Vanaf 23 februari is het te koop in museum Het Voorhuis te Bleskensgraaf. Bestellen van 'Watersnood 1953; ramp en realiteit' kan via 0184-691675 of boekenverkoop@binnenwaard.nl.