Marathon schaatsen voor opvanghuis vrouwen en kinderen

PAPENDRECHT/BLESKENSGRAAF • Eind deze maand zal op de Weissensee in Oostenrijk voor de 30e keer de alternatieve Elfstedentocht worden gehouden. Het schaatsteam van de Papendrechtse stichting Traveling Light zal ook weer van de partij zijn.

Krijn Donk uit Papendrecht en Henk Swijnenburg uit Bleskensgraaf bereiden zich jaarlijks voor op deze monstertocht; vanaf begin oktober trainen zij wekelijks op de ijsbaan in Breda. De heren hopen op 30 januari hun persoonlijke records te verbeteren op de 200 kilometer in Oostenrijk, maar dat is niet het belangrijkste. Zij koppelen aan deze uitputtende tocht, evenals voorgaande jaren, een sponsoractie voor stichting Traveling Light. Het geld dat zij bijeen hopen te brengen zal deze keer volledig ten goede komen aan een christelijk opvanghuis voor moeders en kinderen in Poltava, Oekraine.



De ijscondities op de Weissensee zijn momenteel, als gevolg van hevige sneeuwval, nog niet optimaal. Krijn Donk laat weten zich ook in te hebben geschreven voor de KPN Grand Prix in Lulea, Zweden. Op 23 februari zal ook daar, vlak onder de poolcirkel, de 200 km gereden worden.



Een sportieve prestatie krijgt een diepere betekenis door er een goed doel aan te verbinden. "Je slooft je eigenlijk uit voor een ander", aldus Krijn. Het is inmiddels de zesde keer dat het team uit Papendrecht/Bleskensgraaf zich inzet om geld in te zamelen voor een project van stichting Traveling Light.



Wie het team in hun sportieve topprestatie wil sponsoren kan mailen naar krijncora@kpnmail.nl of rechtstreeks een gift overmaken ten name van Stichting Traveling Light (ANBI erkend). Voor meer informatie: www.traveling-light.nl of kijk op Facebook.