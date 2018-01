Avres vertrekt uit Gorinchem en betrekt pand in Meerkerk

REGIO • Avres zet haar pand in Gorinchem te koop en verhuist met haar honderdvijftig ambtenaren naar een locatie in Meerkerk. Dat heeft het algemeen bestuur donderdag besloten.

Voor de 193 mensen van de sociale werkvoorziening die in Gorinchem werkten op zogenaamde beschutte werkplekken, zoekt Avres kleinere locaties verspreid over de regio. Naar verwachting worden dat twee locaties in Gorinchem en één in Leerdam. Zo wordt binnenkort een locatie in de Schelluinsestraat in Gorinchem betrokken waar ruimte is voor ruim vijftig SW-medewerkers. Ook kunnen er steeds meer mensen aan de slag bij ondernemingen waar SW-medewerkers ook nu al werkzaam zijn.

Tot nu toe werken de ambtenaren van Avres nog vanuit de verschillende gebouwen van voor de fusie tussen de Avelingen Groep en de RSDAV: Avelingen-West en het Stadhuisplein in Gorinchem. Een gezamenlijk gebouw, centraal in de regio met genoeg werkplekken zodat alle medewerkers kunnen samenwerken, helpt de ontwikkeling van een gezamenlijke organisatiecultuur, zo denkt het algemeen bestuur.