Koninklijke onderscheiding voor Arie van Werkhoven uit Streefkerk

STREEFKERK • Arie van Werkhoven uit Steefkerk werd donderdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Dirk van der Borg speldde hem de koninklijke onderscheiding op. Dit gebeurde tijdens een bijzondere gelegenheid - zijn afscheid als ouderling en scriba - in Het Anker.

Arie van Werkhoven zette zich op diverse vlakken jarenlang in voor de hervormde gemeente in Streefkerk. Hij was meerdere periodes ouderling-scriba, was actief voor de jeugdvereniging en de Vakantie Bijbel Club en voor boekwinkel De Graankorrel. Ook schreef hij een boek over de kerkgeschiedenis.

Daarnaast is de inwoner van Streefkerk vanaf 2013 bestuurslid van het Bewonersoverleg Streefkerk. Het complete overzicht:

1979 - 1981 Voorzitter van de Hervormde Jeugdvereniging Streefkerk

1982 – 1986 Ouderling

1985 – 1987 Voorzitter van de Hervormde Jeugdvereniging Streefkerk

1986 – 1993 Ouderling-scriba

1993 – 2008 Voorzitter van de vakantiebijbelclub (VBC). Betrokkene ondersteunde tevens de vakantieweken.

1995 – heden Voorzitter van de Bijbelkring. Betrokkene bedacht o.a. het maandelijkse thema.

2001 – heden Medewerker inkoop bij de Boekwinkel "De Graankorrel". Betrokkene verzorgt de inkoop en de administratie. Daarnaast is hij actief in de pr.

2002 – heden Auteur van de kerkgeschiedenis.

2006 – 2018 Ouderling-scriba. Betrokkene ondersteunde o.a. het nieuwe beleidsplan.

2017 – heden Redactiesecretaris van de Kerkbode West-Alblasserwaard

Tot – heden Archivaris en webbeheerder. Betrokkene verzorgt het archiefbeheer en informeert leden over het belang en de waarde van archiefmateriaal. Ook houdt hij de website bij.

Overige activiteiten

2013 – heden Bestuurslid van het Bewonersoverleg Streefkerk. Betrokkene zet zich in voor de arbo-certificering van de kerktoren, het aanlichten van de monumentale kerk en het uitzetten van de fiets- en wandelroute. Tijdens Open Monumentendag is hij het aanspreekpunt in de Kerk. Hij is afgevaardigde van het College van Kerkrentmeesters.