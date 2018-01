Mini-elfstedentocht IJssportvereniging Alblasserwaard

REGIO • Op de ijsbaan van Breda werd afgelopen zaterdag weer de jaarlijkse mini elfstedentocht gereden voor de jeugd en volwassenen in samenwerking met IJssportvereniging Alblasserwaard, de Striene, Balangrud en de IJsvrienden.

De jeugd tot 12 jaar reed 88 minuten lang rondjes en om de 8 minuten konden ze hun welverdiende stempel halen bij de plaatsnaam van de Friese elfsteden die ze nog niet hadden.



Uiteraard moesten ze klunen, bochtjes maken en hindernissen nemen. En tussendoor werd er gezorgd voor koek en zopie, want dat kon natuurlijk niet ontbreken.



En na anderhalf heerlijk geschaatst te hebben ontvingen alle kinderen het welverdiende midwinterfeest-elfsteden kruisje. De volwassenen reden op de buitenbaan en konden kiezen om tot wel ruim 100 ronden te rijden. Een zeer geslaagd gezellig evenement.



Wie een keer wil komen schaatsen proefles is altijd mogelijk. We schaatsen op zaterdag tussen 17:00 en 18:00 uur op de de ijsbaan in Breda. Meer info op www.ija.nu.