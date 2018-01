AMEIDE • Tijdens de nieuwjaarsreceptie van afgelopen zaterdag zijn de jubilarissen bij vv Ameide gehuldigd.

Er waren dit jaar vijftien jubilarissen, waarvan zeven aanwezig: Johan van de Broek, Erik van Iperen, Johan den Hartog, en Wilco van der Grijn voor 25 jaar lidmaatschap, John Kant voor 40 jaar lidmaatschap, Wim Labee voor 50 jaar lidmaatschap en Cees van Gelderen voor 60 jaar lidmaatschap.



Niet aanwezig konden zijn: 25: Wijnand van de Berg, Eltjo de Haan, Henk de Haan en Aart Jan de Wit, 50: Aart van Holten en Arie van Oort, 60: Jan van de Heuvel, Arie Veen. De afwezige jubilarissen zullen ook hun aandenken ontvangen.



Ook werd traditioneel de wedstrijd Ameide 1 tegen Oud Ameide 1 gespeeld. In de eerste helft werden 'de Oudjes' weggespeeld met een ruststand van 7-0, maar in de tweede helft werden 'de Jonkies' echter in het nauw gedreven, waardoor na rust met een nipte 3-2 de eindbalans op 10-2 werd gezet.