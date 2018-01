Kapsalon Zeger Colijn wordt kapsalon FrieStijl

HOORNAAR • Kapsalon FrieStijl; onder die naam gaat de Hoornaarse kapsalon verder. Eigenaar Zeger Colijn heeft zijn zaak na ruim dertig jaar overgedaan aan Frieda Büdgen-Verbiest.

Voor de klanten van de kapsalon verandert er daarmee maar weinig, afgezien van de nieuwe naam die binnenkort wordt aangebracht. Frieda werkt namelijk al 28 jaar voor Zeger Colijn en zal de vertrouwde kwaliteit en service gewoon door blijven voeren. En Zeger zelf blijft enkele dagen in de week werken voor zijn voormalige medewerkster. "Waarom ik dat doe? Omdat ik er nog steeds elke dag van geniet om met mensen bezig te zijn."

Het is welgeteld 33 jaar geleden dat hij zelf de Hoornaarse kapsalon overnam van zijn voorganger, Jan Rozendaal. "Toen werkte ik hier al tien jaar. Ik had daarvoor drie jaar in Den Bosch gewerkt en wilde graag terug naar een dorp."

Dorp

De geboren en getogen inwoner van Uitwijk, onder de rook van Woudrichem, kwam na verloop van een aantal jaren met zijn vrouw Ans zelf ook in Hoornaar wonen. "Voordat ik hier in de kapsalon kwam, had ik nog nooit van dit dorp gehoord", lacht hij. "In het begin was het wat onwennig, het kostte tijd om in te burgeren. Wat mij trok en wat me nog steeds aanspreekt is het kleinschalige, het kennen van je klanten en het contact met hen."

Dat is in al die jaren hetzelfde gebleven. Jaren waarin de Hoornaarse kapper wel het nodige zag veranderen. Hij weet het nog goed: de twee ingangen, de ene voor heren en de andere voor dames. Beide categorieën hadden een eigen afgescheiden ruimte. Een situatie waarin begin jaren negentig pas verandering kwam. "Toen hebben we de zaak, die destijds gevestigd was aan de Dorpsweg 79, tegenover De Gouden Leeuw, grondig verbouwd. Het feit dat dames en heren nu bij elkaar zaten, was voor sommigen een brug te ver. Er waren wat mannen die daar toch problemen mee hadden", blikt hij met een glimlach terug.

Dirk IV-plein

Die oude situatie is moeilijk voor te stellen in de ruime, moderne en lichte kapsalon waarheen Zeger Colijn tien jaar geleden verhuisde. Samen met de andere Hoornaarse winkeliers waagde hij de stap in het diepe om samen aan het nieuwe Dirk IV-plein een winkelcentrum te vormen.

"Ik wilde altijd al naast een supermarkt zitten; dat is ideaal voor je zichtbaarheid. Op de tekeningen werd meteen mijn naam hier op de hoek waar we nu zitten ingevuld. En ik heb er geen moment spijt van gehad. De kapsalon is aan het Dirk IV-plein absoluut beter gaan draaien dan aan de Dorpsweg."

Wennen

Voor Frieda is het na de overname een aantal weken 'heel erg wennen', zoals ze het zelf zegt. "Nu ben ik verantwoordelijk, ook voor dingen waarvan ik eerst dacht: 'Dat mag Zeger doen'", glimlacht ze. "Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik heb hier altijd met heel veel plezier gewerkt en ik houd ervan om creatief bezig te zijn, klanten met een goed gevoel de deur uit te laten gaan."

"Ik ben blij dat Zeger enkele dagen blijft werken, zodat ik van zijn ervaring en kennis gebruik kan maken. Ik heb daarnaast veel hulp gehad van mijn man én zonder mijn collega's had ik het ook niet gedaan."

Trendy

Binnenkort verschijnt de nieuwe naam FrieStijl op de ramen van de Hoornaarse zaak. Verder verandert er weinig tot niets. Frieda blijft Wella als belangrijkste merk voeren. "En we blijven een kapsalon waarin iedereen, van 0 tot 90, zich thuis voelt. Of je nu heel traditioneel geknipt wil worden of juist een hip en trendy kapsel wilt, we doen het allemaal."

Zeger vult zijn opvolgster aan: "We merken dat de mensen hier op het platteland wat behoudender zijn dan in de stad. Maar in de afgelopen jaren is dat verschil wel steeds kleiner geworden."

Geurt Mouthaan