Qbuzz mag met bussen en treinen gaan rijden in regio

REGIO • Qbuzz bv gaat vanaf eind 2018 het busvervoer in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden verzorgen.

Hieronder valt ook de succesvolle regionale treinverbinding tussen Geldermalsen en Dordrecht; de MerwedeLingelijn. De gunning is het resultaat van de openbare aanbesteding die de provincie Zuid-Holland in 2017 uitschreef. Naast Qbuzz dongen ook EBS en de huidige vervoerder Arriva mee.



Voordat de aanbesteding werd uitgeschreven is door de provincie nauw samengewerkt met gemeenten en partners in de regio. Dit resulteerde in een breed gedragen uitvraag met als doel een toekomstvast netwerk van openbaar vervoer dat aansluit bij de vraag in de regio.



Floor Vermeulen, gedeputeerde verkeer en vervoer: "Qbuzz heeft hier bijzonder goed invulling aan gegeven. Met de plannen van Qbuzz wordt in de hele regio een flink aantal verbeteringen doorgevoerd. Een kroon op onze regionale samenwerking!"



Deur tot deur

De regio krijgt een stevige ruggengraat van snelle en frequente hoogwaardige bus- en treinverbindingen, waaronder een aantal R-net lijnen. Rotterdam wordt hiermee vanuit Drechtsteden met de bus sneller bereikbaar. Op dit HOV-netwerk sluiten stad- en streeklijnen aan, waarmee ook het landelijk gebied in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden uitstekend bereikbaar blijft. Daarnaast komen er meer en nieuwe ketenmobiliteitsdiensten, zoals deelfietsen en deelauto's.



Meer comfort

Qbuzz start de nieuwe concessie grotendeels met splinternieuwe bussen. In Gorinchem en in Drechtsteden wordt in de stad het bestaande aantal elektrische bussen flink uitgebreid, wat bijdraagt aan een verdere verbetering van de leefbaarheid. Op de HOV-verbindingen krijgen reizigers meer beenruimte, snelle wifi en usb-aansluitingen.



Acht jaar

De concessie is voor een periode van acht jaar uitgeschreven, met twee keer een optie tot verlenging. De provincie stelt voor de concessie jaarlijks een exploitatiebudget beschikbaar van ruim 23 miljoen euro. Voordat de gunning definitief wordt, geldt een wettelijke bezwaartermijn van zes weken. Daarna presenteert de nieuwe vervoerder de plannen aan de regio.