DIO Drogist Groot-Ammers verhuist naar groter pand

GROOT-AMMERS • De DIO Drogisterij in Groot-Ammers verhuist in de laatste week van januari naar een groter pand. De huidige locatie biedt te weinig ruimte voor het assortiment.

Klein is de huidige winkel van Leen en Alies Mastenbroek niet. Toch willen ze meer oppervlakte. Leen: "We krijgen er 100 vierkante meter bij, we willen extra ruimte voor onder andere reformartikelen, vitamines, parfums en babykleding. Ook gaan we panty's en sokken verkopen, en make-up van het merk Sleek, speciaal voor jonge tieners."

Natuurlijke producten

Hoe verklaren ze het succes van hun zaak? Alies: "Wij hebben een ander assortiment dan veel drogisterijen." Leen: "We zijn ons meer gaan richten op natuurlijke en biologische producten. Daar halen we klanten mee binnen. Verder hebben we make-up van het merk Deborah Milano, een natuurlijke lijn zonder parabenen. Mensen die allergisch reageren op gewone make-up, kunnen deze wel gebruiken. Ook hierdoor hebben we nieuwe klanten binnengekregen."

Dagelijks bestellen

Alies noemt nog een reden: "We bestellen veel voor onze klanten. Elke bestelling hebben we de volgende dag in huis. Als mensen iets online bestellen, betalen ze verzendkosten tenzij ze voor een groter bedrag kopen. Bij ons hoeft dat niet." Leen noemt ook de adviesfunctie. "Alies heeft jarenlang in een apotheek gewerkt en heeft daardoor extra veel kennis."

Jubileum

In verband met de verhuizing is de winkel dicht van 22 tot en met 24 januari. Op donderdag 25 januari openen Leen en Alies de deuren van hun nieuwe zaak, op het adres: Margrietstraat 25. Omdat het op 1 februari vijf jaar geleden is dat Leen en Alies de zaak overnamen, vieren ze op zaterdag 27 januari zowel de opening als hun jubileum, onder andere met extra kortingen. Leen: "Er komt op 27 januari een dame van Aromed vertellen over etherische oliën en biologische producten. Voor de kinderen komt er een ballonnendame en ze kunnen zich laten schminken.

Website

Meer informatie over (alle activiteiten van) de drogisterij is te vinden op: https://www.diodrogist.nl/dio-drog-parf-groot-ammers-groot-ammers-2963 (met webshop) en op Facebook.