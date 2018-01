Nieuwe commissaris voor Lek en Waard Wonen

NIEUW-LEKKERLAND • Pieter Cornelis de Jong is met ingang van 1 januari 2018 benoemd tot commissaris van Lek en Waard Wonen (met het deskundigheidsgebied juridische zaken/governance).

De heer De Jong woont in Dordrecht en is in zijn werkzame leven teamleider bedrijfsbureau bij het Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk en is tevens commissaris bij Woningstichting Gouderak. De heer Geurt van de Haar en mevrouw Janine Sanders zijn op 31 december 2017 conform het rooster van aftreden afgetreden.



Lek en Waard Wonen streeft naar een Raad van Commissarissen met vijf leden. Een wervingsprocedure voor een vijfde commissaris met het deskundigheidsgebied volkshuisvestiging/vastgoed zal in januari 2018 worden gestart.