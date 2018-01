Jubilarissen bij HSSC'61 in Hei- en Boeicop

HEI- EN BOEICOP • Bij voetbalvereniging HSSC'61 in Hei- en Boeicop zijn zaterdag tijdens de nieuwjaarsreceptie diverse jubilarissen gehuldigd.

Voorafgegaan door een training van de seniorenelftallen druppelden de eerste HSSC'ers vanaf 16:00 de kantine binnen. Na uitgebreide mogelijkheid om elkaar de wensen voor het nieuwe jaar over te brengen trapte HSSC'61 voorzitter Frank Lakerveld af met een korte nieuwjaarstoespraak in de goed gevulde kantine.



In een terugblik op 2017 met uiteraard de voetbalprestaties, werd ook onder andere nog eens stil gestaan bij de afronding van het kunstgrasproject en de realisatie van de duurzame energie installatie. Ook werd de uitbreiding van de HSSC'61 damesafdeling benoemd.



In een vooruitblik op 2018 werd onder andere de aanstaande renovatie van het C-veld aangekondigd. Dit alles werd gecombineerd met enkele terugblikken naar het verleden via enkele passages uit het boek ter ere van het 25-jarig jubileum van HSSC'61 uit 1986.



Afscheid werd er genomen van Arie Stijsiger die een stapje terug doet uit het hoofdbestuur maar actief blijft in het jeugdbestuur en Steef Stijsiger die afscheid nam van het jeugdbestuur.



Na een korte pauze werden de aanwezige jubilarissen gehuldigd. Dat waren dit jaar:

50 jaar lid van HSSC'61:

• Kees Verkerk

• Ad de jong

• Eim Buyserd

• Krijn Bruynes

• Wim Verkerk

• Henk Bogaard



25 jaar lid van HSSC'61:

• Nick Verkerk

• Floris de Zeeuw

• Klaas Alting

• Martien Huigen



Martien Huigen en Kees Verkerk konden helaas niet aanwezig zijn, voor de overige jubilarissen werd een samenvatting van hun carrière bij de club met enkele anekdotes uit het verleden aangehaald en werden de bloemen met jubileumgeschenk overhandigd.



Na de groepsfoto was er gelegenheid voor de aanwezigen om de jubilarissen te feliciteren. Na het formele gedeelte bleef de kantine geopend en bleef nog lang gezellig.