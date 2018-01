Zederik trekt 200.000 euro uit voor duurzaamheidsleningen

ZEDERIK • Woningeigenaren kunnen binnenkort voor een verduurzaming van hun huis bij de gemeente Zederik aankloppen voor een goedkope lening.

Het college wil hiervoor een bedrag van 200.000 euro uittrekken. De Zederikse partijen lieten maandag tijdens de informatievergadering weten hier positief tegenover te staan.

"Zeker omdat het ook gecombineerd kan worden met een starterslening", stelde Kees Vermaat (SGP). "Een starter kan dan meteen bij de aankoop van het eerste huis ook geld lenen om de woning duurzamer te maken." En Dico Baars (ChristenUnie): "Laten we niet te streng zijn bij het toepassen van de regels; voer een ruimhartig beleid."

Uit de pot van twee ton kunnen leningen met een maximum van 10.000 euro worden verstrekt. De rente ligt tussen de 1 en 1,5 procent. Het gaat om een zogenaamd revolverend fonds; het geld dat terugbetaald wordt, vloeit weer terug in het fonds, zodat het zelfvoorzienend is en de gemeente vrijwel geen geld kost. 'Indien het aantal aanvragen het budget overstijgt zal de gemeenteraad worden voorgesteld het budget te verhogen', vermeldt het college in het raadsvoorstel.