Peter Erik Ywema uit Waal fietst langs Europese boeren

WAAL • Peter Erik Ywema uit Waal (bij Langerak en Nieuwpoort) fietst van de Alblasserwaard naar Zuid-Spanje. Onderweg praat hij met boeren. Zijn ervaringen deelt hij via zijn blog en vlog.

Ywema vertrok op maandag 8 januari, voor een tocht van twee maanden en ongeveer 3000 kilometer.

Praten met boeren

Hoe kwam Ywema op het idee voor de tocht? "Ik was general manager van het Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAIP), een organisatie die wereldwijd duurzame landbouw bevordert. Daar heb ik gepraat over boeren en te weinig mét boeren. Multinationals in de levensmiddelenindustrie zijn afhankelijk van wat boeren produceren. Ik denk dat we met de hele maatschappij aan verduurzaming van landbouw moeten doen. Onder andere daarover ga ik met boeren praten. Er is behoefte aan die informatie."

Verdrogend gebied

Wat is het einddoel van de tocht? "Ik fiets naar een project van het SAIP in Spanje, waar boeren in een verdrogend gebied moeten overleven." De biologische boer Teunis Jacob Slob uit Noordeloos was de eerste agrariër die Ywema sprak. Hij bezocht hem al voor zijn vertrek, op 5 januari. Het verslag daarover staat op: https://www.connectingfarmers.eu/blog/every-day-holiday

Knelpunten

Ywema wil van de boeren die hij gaat bezoeken weten wat hun knelpunten zijn. "Hoe kunnen overheden en klanten helpen om die knelpunten aan te pakken? Ik heb een nu stuk of tien boeren gepland en vraag elke keer of ze me kunnen introduceren bij een boer 50 tot 60 km zuidelijker. Het wordt spannend of ik weer een volgende boer kan vinden. Op mijn blog kunnen mensen lezen of ik onder een brug moet slapen."

Boek en workshops

Over zijn conclusies gaat Ywema mogelijk een boek schrijven. "Als het blog aanslaat en discussie losmaakt. Ook ga ik workshops verzorgen. Er is bij deskundigen een grote behoefte aan dit soort informatie. Er is me door bedrijven al gevraagd: wil je een workshop voor ons team verzorgen? Ik denk dat het invloed kan hebben op de systemen die we nu gebruiken, hoe we de interventie voor verduurzaming vormgeven. Hervorming van het Europese landbouwbeleid is nodig. De vraag is: hoe beweeg je boeren met regelgeving?"

Het blog van Ywema: https://www.connectingfarmers.eu/ De teksten zijn geschreven in het Engels.