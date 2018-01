Zederik biedt zwemlessen aan aan kinderen statushouders

ZEDERIK • Op initiatief van de gemeente Zederik hebben 22 kinderen van statushouders in de maand augustus zwemlessen gevolgd in Het Spetterbad in Noordeloos.

Dat meldde het college in een brief aan de gemeenteraad, die maandagavond in de informatievergadering werd ingebracht.

De zwemlessen werden georganiseerd naar aanleiding van berichten in de media over statushouders die verdronken in plassen, zwembaden of rivieren. 'Vanuit onze eigen gemeente werd melding gemaakt van kinderen van statushouders die zonder ouderlijk toezicht in de Lek liepen of zwommen, zonder dat zij in het bezit waren van een (geldig) zwemdiploma', stelt het college in het schrijven.

De zwemlessen die de kinderen in de basisschoolleeftijd volgden hadden als doel de jongsten watervreesvrij te maken, de oudere kinderen de eerste zwemslagen te leren, kinderen weg te houden bij de Lek en andere wateren en de ouders (die hun kind verplicht moesten begeleiden) te wijzen op de gevaren van water.

Kosten

De kosten van de zwemlessen zijn betaald ui het budget van de Stichting Leergeld; de gemeente nam het vervoer naar het zwembad voor haar rekening.

Enkele ouders gaven de zwemlessen van hun kinderen een vervolg in overdekte zwembaden in de regio. 'Voor andere kinderen is het zwemonderwijs gestopt, omdat hun ouders problemen hadden met de organisatie van het vervoer van en naar een zwembad en/of het moeilijk vinden om de zwemlessen te combineren met het runnen van hun gezin.'