Rijdend verkiezingsbureau Zederik in kleine kernen blijft gehandhaafd

ZEDERIK • Een poging van ChristenUnie en VHL Lokaal Zederik om in Leerbroek, Hei- en Boeicop en Nieuwland een vast stembureau te realiseren voor het raadgevend referendum over de sleepnetwet op 21 maart haalde het maandagavond niet.

De andere partijen vonden het rijdende verkeersbureau - dat de drie kernen elk een dagdeel bezoekt - een prima oplossing van het college. Geen goede zaak, stelde Dico Baars (ChristenUnie): "Zo'n rijdend circus past niet in een democratie. U werpt zo belemmeringen op en dat zou niet moeten gebeuren, hoe u ook over het referendum denkt."

Burgemeester André Bonthuis had het namelijk eerder betiteld als een 'onzin-referendum'. "Dat is misschien wat kort door de bocht, maar ik doelde op de het feit dat de landelijke partijen vooraf al hebben aangegeven de uitkomst naast zich neer te leggen."

Mobiel

Het college had om te voorkomen dat in de drie kleinere kernen medewerkers de hele dag vrijwel niets zouden zitten te doen, voor een mobiele oplossing gekozen. Bonthuis: "Mijn ervaring is dat de inwoners van deze dorpen heel mobiel zijn. Degenen die in de eigen plaats willen blijven, kunnen dan in de ochtend, de middag of de avond terecht."

In Meerkerk, Ameide en Lexmond komt overigens wel een vast stembureau dat de hele dag open is. De burgemeester kreeg steun van PvdA, SGP, VVD en CDA. "Als iemand persé wil stemmen, kan hij of zij prima een keuze maken. We moeten hier niet zo dramatisch over doen."