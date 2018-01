'Doseerinstallaties inzetten om verkeer Meerkerk te regelen bij calamiteit A27'

MEERKERK • Om ervoor te zorgen dat Meerkerk in een noodsituatie bereikbaar blijft voor hulpdiensten bij een calamiteit op de A27 wil de gemeente Zederik doseerinstallaties in gaan zitten.

Dat is de denkrichting, gaf wethouder Maks van Middelkoop maandagavond tijdens de informatievergadering aan. "Er ligt nog geen concreet plan. De huidige doseerinstallatie tussen Meerkerk en Lexmond kan nu al ingezet worden, als er zich een calamiteit op de A27 voordoet."

Aan de andere kant van Meerkerk ligt dat lastiger. "Daar zijn circa zes wegen die het dorp ingaan, dus daar zullen we over na moeten denken. We hopen voor de zomer met een plan te komen."

Oplossingsvarianten

Van Middelkoop ging hiermee in op vragen van VHL Lokaal Zederik. De lokale partij bracht het onderwerp nogmaals naar voren; het college had eerder aangegeven dat er een onderzoek naar zou worden uitgevoerd, maar dit vond de VHL te lang duren. De partij kwam met twee oplossingsvarianten.

Bij de eerste zou de snelweg bij een calamiteit afgeblokt moeten worden, waarna het verkeer via de A15 of de A2 omgeleid zou moeten worden. "Maar daar gaan wij niet over", weerlegde Van Middelkoop. "Wij kunnen die rode kruizen niet aanzetten."

Verkeersregelaars

De tweede variant was het inzetten van verkeersregelaars om bestuurders die niet in Meerkerk thuishoren terug de snelweg op te sturen. Van Middelkoop: "Ook dat kent haken en ogen. Wat doe je als iemand zegt een afspraak te hebben op het bedrijventerrein of richting Leerbroek te willen? Bij de doseerinstallaties hebben we het zelf in de hand. Vandaar dat we voor deze denkrichting hebben gekozen."