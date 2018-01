Zuid-Holland geeft half miljoen voor waterlinieprojecten

NIEUWPOORT • De provincie Zuid-Holland stelt bijna een half miljoen euro beschikbaar om de Oude Hollandse Waterlinie op de kaart te zetten.

In het zogenaamde Maaregelenpakket worden een stuk of tien waterlinieprojecten vermeld. Het meeste geld (285.000 euro) gaat naar Gorinchem voor de herprofilering van Bastion 2 en naar Nieuwpoort voor het historisch herstel van de stadswallen door de aanplant van bomen.



Verder krijgt de Stichting Oude Hollandse Waterlinie bijna een ton voor de bouw van aanlegsteigers langs Hollandsche IJssel en Meije en de voorbereidingen voor het Jubileumjaar 2022, als de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar bestaat. Ook is er geld beschikbaar voor het kunstproject De verbeelding van de Waterlinie.



Struinen & Vorsen krijgt 54.000 euro) voor storytelling en films, en The Missing Link 24.000 euro voor het project Hoofdkwartier van de Prins. Tenslotte krijgt het Erfgoedhuis Zuid-Holland geld voor het beleefbaar maken van de Vlist en voor het educatieproject Waterlinie for kids. Het is de bedoeling dat deze projecten in 2018 worden uitgevoerd.