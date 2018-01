Open middag Gorcum Boys Choir in Gorinchem

GORINCHEM • Binnenkort start er bij het Gorcum Boys Choir een nieuwe groep jongens die onder bezielende leiding van Jeroen Bal een zangopleiding krijgt.

Jeroen Bal, geoefend in de Engelse koortraditie, weet de jongens in zijn koor te inspireren, te vangen, te boeien en tot een groep te smeden. Onvermoeid schaaft hij aan de jongensstemmen tot ze helder en zuiver klinken. Daarbij let Jeroen op het juiste gebruik van de stem, houding en ademhaling. Ondertussen leren de jongens veel Engelse woorden met hun betekenis en juiste uitspraak.



Op zaterdag 20 januari wordt er in de Ulo school aan de Zusterstraat 31 in Gorinchem een informatiemiddag gehouden, met om 14.30 uur een presentatie van opleidingskoor cimbaalklas, om 14.50 uur een presentatie van Choristers en Engelse koormuziek en om 15.15 uur een mogelijkheid tot gesprek met de jongens en een High Tea.