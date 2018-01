Opvoedavonden over social media in Giessenburg

GIESSENBURG • Door de Nederlands Hervormde Gemeente te Giessenburg wordt vanaf donderdag 18 januari een serie van drie (opvoed)avonden georganiseerd rondom het actuele thema 'Social media'.

Deze interactieve avonden worden begeleid door de christelijke organisatie Raise Up en vinden plaats in kerkelijk centrum De Rank aan de Dorpsstraat 57.



De eerste avond is op donderdag 18 januari. Jongeren weten optimaal gebruik te maken van social media. Ze vinden elkaar razendsnel. Aan de andere kant is de sociale druk bij jongeren om leuk gevonden te worden nog nooit zo groot geweest als nu. Het baart de generaties die zonder internet zijn opgegroeid vaak zorgen.



Jongeren die altijd maar op hun smartphone kijken, en altijd maar online zijn. Is het echt zo erg? Of weten we gewoon nog te weinig over hoe ze alleen, of samen met leeftijdsgenoten, hun weg vinden in een wereld vol digitale media? En hoe pas je de Bijbel toe in een tijd als deze?



"We gaan deze avond vooral breed inzoomen op de verschillende soorten social media en de bijbehorende risico's", melden de organisatoren.



Alle ouders, opvoeders, jeugdwerkers, clubleiding, leerkrachten en andere belangstellenden van harte welkom. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/thee, de avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De tweede avond op dinsdag 30 januari is voor de jongeren en de laatste avond op woensdag 21 maart voor de volwassenen.