MEERKERK • Dat de wijkagent van de gemeente Zederik meer kan dan alleen boeven vangen, bewees hij vrijdagavond in een café in Meerkerk.

Tijdens een van zijn surveillancerondes kwam wijkagent Tim voorbij het café. 'Daar werd hem gevraagd om even wat te pingelen op zijn gitaar. En zo geschiedde', laat de politie via Facebook weten. 'Wat veel mensen niet weten is dat Tim vroeger in de band "Frank Boeijen Groep" gespeeld heeft. Overigens, de wijkagent speelde dit stukje in zijn privé-tijd.'