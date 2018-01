Geslaagde eerste editie Streefkerk Begint Goed

STREEFKERK • Zowel over belangstelling als het aantal deelnemers hadden de initiatiefnemers van de eerste editie van Streefkerk Begint Goed niet te klagen.

Tientallen sportieve Streefkerkers werkten zich zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur in het zweet op spinning-apparaten. Onder deskundige leiding van instructeurs probeerden zij zoveel mogelijk 'kilometers' te maken.

Niet voor niets: de opbrengst van het evenement was bestemd voor de dagbesteding van het Thomashuis in Streefkerk, waar mensen met een beperking worden opgevangen. Het bedrag dat Streefkerk Begint Goed heeft opgebracht is nog niet bekend.