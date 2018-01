Omnivera GWZ verhuist naar gemeentehuis in Meerkerk

MEERKERK • De medewerkers van woningcorporatie Omnivera GWZ verhuizen maandag 15 januari naar het gemeentehuis in Meerkerk.

Na de tijdelijke opvang bij Aspect ICT in Hardinxveld-Giessendam zocht de woningbouwcorporatie opnieuw naar een tijdelijke huisvestingslocatie. De gemeente Zederik sprong hierbij te hulp en bood de leegstaande eerste etage in het gemeentehuis in Meerkerk ter beschikking.

"Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer we terug kunnen naar ons eigen kantoor aan de Rijnstraat. Dit hangt af van de uitkomsten uit de risicoanalyse en inspectie. Ik waardeer het zeer dat de gemeente Zederik ons als maatschappelijke organisatie wil helpen. Deze hulp pakken we met beide handen aan", aldus Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder Omnivera GWZ.

De verhuizing staat maandag 15 januari gepland. De woningcorporatie stuurt erop dat de medewerkers dinsdag 16 januari weer volledig geïnstalleerd zijn. "Het scheelt uiteraard dat de vorige verhuizing nog vers in ons geheugen zit en we nu voorbereidingen kunnen treffen. Dit helpt allemaal mee om de komende verhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen", vertelt Elisabeth.

Bereikbaarheid voor onze huurders

Omnivera GWZ is tot en met vrijdag 12 januari fysiek bereikbaar aan de Handelsstraat in Hardinxveld-Giessendam. Maandag 15 en dinsdag 16 januari is het kantoor gesloten voor bezoek. Deze dagen blijft Omnivera GWZ bereikbaar voor de huurders op 0184-614488, per e-mail en via de website. Daarnaast gaan al geplande afspraken met huurders gewoon door.

Vanaf woensdag 17 januari is Omnivera GWZ bereikbaar vanaf de nieuwe locatie aan de Prinses Marijkeweg 1 in Meerkerk. De woningbouwcorporatie is ook op deze locatie net als voorheen te bezoeken tussen 9.00 en 12.30 uur en 's middags op afspraak. Daarnaast blijven de klantcontacten zoals gebruikelijk lopen via de telefoon, via internet en bij mensen thuis.