Waterlekkage in Nieuw-Lekkerland door scheurtje in hoofdleiding

NIEUW-LEKKERLAND • Door een scheurtje in een hoofdleiding in verpleeghuis 't Waellant aan de Ooievaar in Nieuw-Lekkerland is donderdagavond een waterlekkage ontstaan.

De brandweer kwam ter plaatse om de lekkage te stoppen en het water van de vloeren weg te zuigen. Later in de nacht heeft een gespecialiseerd bedrijf het probleem verholpen. Bewoners van 't Waellant hebben geen of nauwelijks hinder ondervonden van het incident.